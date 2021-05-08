وزير الدفاع التركي: تطور العلاقة مع مصر يفيد ليبيا

وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، (أرشيفبة: الإنترنت)

اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن تطور علاقة بلاده مع مصر «سيكون مفيدا وضروريا للغاية لكل من البلدين وليبيا».



وأضاف: «أرى أن علاقاتنا مع مصر تتطور، وهذا يسر الصديق ويمنح الثقة، وفي الوقت نفسه يرعب البعض ويخيفهم»، مشيرا إلى أن «جذور العلاقات بين تركيا وليبيا تمتد إلى 500 عام»، حسبما نقلت عنه وكالة «الأناضول»، اليوم السبت.



وشدد على أن أنقرة «ستواصل دعم ليبيا في قضيتها العادلة، خصوصا أن بعض الدول وفي مقدمتها اليونان قامت بتحركات استفزازية ضد الحكومة الليبية الحالية، بسبب الاتفاقيات المبرمة في السابق بين تركيا وليبيا».



وأشار الوزير التركي إلى زيارته رفقة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو إلى طرابلس الأسبوع الماضي، قائلا: «كلا البلدين متفق حول جميع القضايا المشتركة، وسنواصل عملنا في ليبيا بنفس الحماس والحيوية كما في اليوم الأول».