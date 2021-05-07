إحباط سرقة أسلاك كهرباء في قصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 مايو 2021, 08:39 مساء
جانب من أعمال صيانة الشبكة الكهربائية في عين زارة، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أحبطت الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية «إدارة طرابلس» محاولة سرقة أسلاك كهرباء.

ومنعت الدوريات واقعة سرقة أسلاك ضغط عالي بمنطقة قصر بن غشير في طريق وادي الربيع، فجر اليوم الجمعة، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وناشدت الشركة العامة للكهرباء الأجهزة الأمنية في عدة بيانات التصدي لظاهرة سرقة الأسلاك، قائلة: إن مثل تلك الحوادث تنعكس بالسلب على شبكة التوزيع، وتزيد من الانقطاعات ومعاناة المواطنين.

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