الأمم المتحدة: أكثر من نصف مليون ليبي يحتاجون المساعدة لمواجهة الألغام

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الجمعة 07 مايو 2021, 08:32 مساء
أحد المختصين خلال تعامله مع لغم أرضي بإحدى المناطق جنوب طرابلس، 17 يونيو 2020، (أرشيفية: بركان الغضب)

أكدت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، أن أكثر من نصف مليون شخص في ليبيا يحتاجون إلى مساعدة في مجال مكافحة الألغام.

وتابعت الدائرة، في بيان اليوم، أن الذخائر القابلة للانفجار هي مصدر قلق رئيس للسكان، خصوصا العائدين إلى منازلهم جنوب طرابس.

منسقة الشؤون الإنسانية تعلن الانتهاء من إزالة الألغام على طول 120 كيلومترًا بالطريق الساحلي

وفي 4 أبريل الماضي، أعلنت الأمين العام المساعدة منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جورجيت غانيون، «الانتهاء من إزالة الألغام على طول 120 كيلومترا من الطريق الساحلي، بما في ذلك إزالة 7.5 طن من مخلفات الحرب القابلة للانفجار، لتسهيل إعادة فتح الطريق».

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