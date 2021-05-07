البعثة الأممية ترحب بإفراج «القوات المسلحة العربية الليبية» عن عشرات المعتقلين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 مايو 2021, 04:03 مساء
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ«جولات الإفراج الأخيرة عن عشرات المعتقلين من قبل قيادة القوات المسلحة العربية الليبية».

وأثنت البعثة الأممية، في بيان اليوم، على التزام «القوات المسلحة العربية الليبية» المعلن بمزيد من الإفراج خلال شهر رمضان.

ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا قبل عيد الفطر، ومع اقتراب الشهر الكريم من نهايته.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الإفراج عن السجناء يمثل «إجراء حيويا لبناء الثقة»، ويسهم بشدة في دعم عملية المصالحة الوطنية التي تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان، باعتبارها أساسا ضروريا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

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