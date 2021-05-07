ليبيا تسجل 504 إصابات جديدة بـ«كورونا» و4 وفيات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 مايو 2021, 02:50 مساء
من تطعيم الأطقم الطبية ضد «كورونا» في طرابلس المركز، 5 مايو 2021. (بلدية طرابلس المركز)

أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، 504 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، إضافة إلى 427 حالة شفاء، وأربع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «399»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الخميس، 2952 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 2448 عينة، وإيجابية 504 عينات بنسبة 17% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 179 ألفا و697 حالة، بينها عشرة آلاف و703 نشطة، و165 ألفا و931 شفاء، فيما توفي 3063 شخصا.

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