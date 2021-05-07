القبض على نائب مدير مصرف بتهمة اختلاس 170 ألف دينار

سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت).

تمكن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس من إلقاء القبض على نائب مدير أحد المصارف التجارية ورئيس قسم الحسابات الجارية وآخرين، بتهمة اختلاس مبلغ مالي من حساب شركة تجارية.

وتقدم مدير شركة «م» لاستيراد الملابس والأحذية بشكوى مفادها اختلاس مبلغ مالي قيمته 170 ألف دينار من حساب الشركة في أحد المصارف التجارية، وفق بيان منشور على صفحة مديرية أمن طرابلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وقدمت سيده تدعى «خ» توكيلات صادرة عن محرر عقود بمنطقة تاجوراء مخولة فيها بسحب الرصيد، وتم سحب القيمة على يومين، واتضح من التحقيقات أن التوكيلات مزورة، وأنه لا يوجد ما يعطي المصرف الحق في سحب الأموال.

وأحيل المتهمون إلى مركز شرطة زاوية الدهماني من حيث الاختصاص، حسب بيان المديرية.