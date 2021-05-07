«الأرصاد» تحذر من رياح قوية على ساحل الخليج ودرنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية، الجمعة، على ساحل الخليج، وغدا السبت، على ساحل درنة، وشمالية شرقية، اليوم، على ساحل شحات وطبرق تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرؤية جيدة إلى متوسطة على طول الساحل، فيما يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على ساحل سرت إلى صافية يوم الغد.

- الرياح شمالية غربية إلى بحرية بشكل عام تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 مترا.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب .

- درجة حرارة سطح البحر 18 و20 درجة مْئوية.

- الرؤية جيدة.