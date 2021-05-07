«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة شرقا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 مايو 2021, 10:41 صباحا
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الجمعة، في مناطق الشرق بفعل التأثر بمنخفض جوي حراري، على أن تنخفض درجات الحرارة غدا السبت.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الجمعة، أن الطقس معتدل نسبيا على مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- الطقس: السماء قليلة السحب.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:
- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتتحول تدريجيا من هذه الليلة ويوم الغد إلى شمالية غربية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و47 درجة مئوية ولا تتجاوز 38 درجة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتنخفض يوم الغد.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس -  الحمادة:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر أحيانا من مساء اليوم.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية وتنخفض قليلا يوم الغد.

الكفرة -  السرير -  تازربو:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانا ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 43 و47 درجة مئوية.

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