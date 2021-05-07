وزارة الخارجية: تركيب منظومات حديثة للجوازات بعدة بعثات دبلوماسية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 مايو 2021, 10:31 صباحا
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، الشروع في تركيب منظومات حديثة لاستخراج جوازات السفر للمواطنين الليبيين المقيمين في الخارج عبر السفارات والقنصليات الليبية في دول العالم.

وجرى التعاون بين وزارة الخارجية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب للعمل على توفير الاحتياجات الضرورية والأجهزة المطلوبة بشكل عاجل، وتركيب محطات تصوير جوازات السفر في عدد من الدول، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

ووفقا للبيان، ستشرع السفارات والقنصليات في عملية إصدار جوازات السفر الجديدة في «الأيام القريبة القادمة»، وبذلك سيكون بمقدور الجالية الليبية من زائرين ومقيمين وطلاب وغيرهم تقديم طلباتهم مباشرة للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج  لإصدار الجوازات.

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وستشمل المرحلة الأولى من تركيب المنظومات عدة بعثات دبلوماسية هي: «السفارة الليبية في مالطا، السفارة الليبية في الرباط، السفارة الليبية في الأردن، القنصلية الليبية في مانشستر، السفارة الليبية في واشنطن، السفارة الليبية في القاهرة، القنصلية الليبية في الإسكندرية، القنصلية الليبية في اسطنبول، السفارة الليبية في ماليزيا، السفارة الليبية في كندا، السفارة الليبية في بريطانيا، السفارة الليبية في روما، القنصلية الليبية في ميلانو».

وقالت الوزارة إنه ستتبع المرحلة الأولى مراحل أخرى لتركيب مزيد المنظومات في سفارات وقنصليات عدة دول، موضحة أن هذه الخطوة تأتي ضمن أولوياتها في تقديم الخدمات الضرورية والعاجلة للمواطن في الخارج، إلى جانب التأكيد على ضرورة عودة العمل بالسفارات الأجنبية المعتمدة في ليبيا وتقديم خدمات منح التأشيرة من داخل الأراضي الليبية.

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