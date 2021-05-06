«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحلي زوارة وطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 01:43 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية، نشطة إلى قوية اليوم الخميس على ساحلي زوارة وطرابلس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز تأثر ساحلي بنغازي وشحات بتلك الرياح اليوم وغدا، إذ تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية، تتراوح سرعتها بين 05 و25 عقدة، وتصل إلى 30 عقدة على ساحل زوارة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية صباح اليوم على أقصى الساحل الشرقي، وشمالية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و25 عقدة، وتصل ظهر اليوم إلى 30 عقدة على ساحل بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومترين.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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