أحوال الطقس اليوم: موجة حر على مناطق الوسط والجنوب والشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 12:28 مساء
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق الوسط والجنوب والشمال الشرقي بمنخفض جوي حراري يعمل على ارتفاع درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تعرض مناطق الشمال الغربي بامتداد لمرتفع جوي يعمل على اعتدال في درجات الحرارة.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، مما قد تسبب إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 31 و39 درجة مئوية على غالبية مناطق الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة على الساحل، وتكون جنوبية شرقية على الدواخل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 42 و46 درجة مئوية على الواحات وأجدابيا ومرادة والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط من حين لآخر على الحمادة وغدامس مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 42 و45 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا: المناورات البريطانية قبالة جزيرة جيرسي لن ترهبنا
دولى
«الصحة العالمية» تشيد بقرار واشنطن «التاريخي» بدعمها رفع براءات اختراع لقاحات ...
دولى
بالصور: تشيلسي يطيح ريال مدريد.. ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي دوري ...
رياضة عالمية
بوفون يعلن رحيله عن «يوفنتوس» بنهاية الموسم
رياضة عالمية
ترامب يكرر الاتهامات بتزوير الانتخابات بعد قرار مجلس الإشراف على «فيسبوك»
دولى
الحكومة المصرية تعلن قرارات عاجلة لمواجهة «كورونا» قبل عيد الفطر وتستمر لأسبوعين
عربى
للعام الثاني.. السعودية تبحث منع الوافدين من الخارج من الحج
عربى
ريال مدريد يتحدى تشيلسي على أرض «ستامفورد بريدج» في دوري الأبطال
رياضة عالمية
دباير (الحلقة 8)
فيديو
عالموقدة - أضلع الغنم (الحلقة 22)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالعزيز فرج بوهنية (الحلقة 22)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 16)
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بنتاغون» يحدد موعد دخول الصاروخ الصيني التائه إلى الغلاف الجوي