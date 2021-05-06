أحوال الطقس اليوم: موجة حر على مناطق الوسط والجنوب والشمال الشرقي

طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق الوسط والجنوب والشمال الشرقي بمنخفض جوي حراري يعمل على ارتفاع درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تعرض مناطق الشمال الغربي بامتداد لمرتفع جوي يعمل على اعتدال في درجات الحرارة.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، مما قد تسبب إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 31 و39 درجة مئوية على غالبية مناطق الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة على الساحل، وتكون جنوبية شرقية على الدواخل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 42 و46 درجة مئوية على الواحات وأجدابيا ومرادة والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط من حين لآخر على الحمادة وغدامس مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية.