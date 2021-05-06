«مكافحة الأمراض»: 266 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 446 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 446 مصابا، وتوفت حالة واحدة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

واستلم المركز 1881 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 505 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 705 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 83 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 66 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 36 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا عشر عينات.

وأرسلت إلى مختبر بلدية سوق الجمعة 59 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة تسع عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد 109 عينات، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 30 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 94 عينة، ومختبر مصحة النفط طرابلس 17 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 158 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 179 ألفا و193 حالة، منها 10 آلاف و630 نشطة، و165 ألفا و504 متعافين و3059 متوفى منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.