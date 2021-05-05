ميركل لإردوغان: انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون «إشارة مهمة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 08:31 مساء
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. (رويترز)

أبلغت المستشار الألمانية أنغيلا ميركل، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، أن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون «إشارة مهمة»، وفق ما نقلته «رويترز» عن ناطق باسم الحكومة الألمانية.

وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية إن ميركل وإردوغان اتفقا في مؤتمر عبر الفيديو على دعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في جهودها لتحسين توفير الإمدادات للسكان والإعداد للانتخابات بحلول نهاية العام.

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وأضاف الناطق باسم الحكومة الألمانية قائلا: «أكدت المستشارة أن البدء سريعًا في انسحاب الجنود الأجانب والمرتزقة سيرسل إشارة مهمة».

من جهتها، قالت الرئاسة التركية في بيان إن الرئيس رجب طيب إردوغان «أكد أن تركيا ستواصل دعم حكومة الوحدة الوطنية من أجل دعم استقرار ليبيا، وأنها مستعدة للتعاون مع ألمانيا في هذا السياق».

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