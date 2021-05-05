النويري يطالب باستئناف عمل لجان النواب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 06:25 مساء
من جلسة مجلس النواب في سرت، 8 مارس 2021. (بوابة الوسط)

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، اليوم الأربعاء، رؤساء وأعضاء اللجان النيابية لاستئناف وتفعيل دور لجانهم إلى حين إعادة تشكيلها خصوصًا بعد التئام المجلس.

وأكد، في بيان صحفي «أهمية دور اللجان النيابية في هذه المرحلة في متابعة أداء الحكومة»، وقال إنها «حكومة موسعة تحتوي على عدد كبير من الحقائب الوزارية وبحاجة إلى متابعة وعمل كبير».

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وحث النويري، رئيس الحكومة والوزراء على تذليل كل الصعاب أمام النواب من أجل القيام بمهامهم.

ويوم الأحد الماضي، تسلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح  الميزانية العامة للدولة للعام 2021م، المعدلة من قبل حكومة الوحدة الوطنية وفقًا لملاحظات مجلس النواب.

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