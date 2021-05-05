11 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 03:15 مساء
أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» فرع الواحات، اليوم الأربعاء، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل لـ18 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية سبع عينات وإيجابية 11 عينة، حسب البيان رقم «103» المنشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- تحذير من ارتفاع مؤشر الإصابة بـ«كورونا» في الواحات

وأشارت اللجنة إلى دخول حالتي إصابة بفيروس «كورونا» إلى مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام ما يرفع العدد الكلي بالمركز إلى أربع حالات.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» فرع الواحات، من ارتفاع مؤشر الإصابة بفيروس «كورونا» بين مواطني المنطقة. وقال الدكتور عبدالهادي عزات من مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، إن ارتفاع مؤشر الإصابات هو «نتيجة متوقعة بسبب استهتار المواطنين».

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