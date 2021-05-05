تحذير من ارتفاع مؤشر الإصابة بـ«كورونا» في الواحات

عامل صحي يضع عينة مسحة في أنبوب اختبار في مركز للكشف عن فيروس «كورونا» في الهند، 16 يوليو 2020. (أ ف ب)

حذرت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» فرع الواحات، اليوم الأربعاء، من ارتفاع مؤشر الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» بين مواطني المنطقة.



وقال الدكتور عبدالهادي عزات من مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، إن ارتفاع مؤشر الإصابات هو «نتيجة متوقعة بسبب استهتار المواطنين»، حسب ما نشرت اللجنة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واستنكر «عدم التزام المواطنين بأي من الإجراءات الاحترازية، وأهمها الابتعاد عن أماكن الازدحام والذهاب للمناسبات دون أي اكتراث لما يسببه من تزايد حالات الإصابة».



وحذرت اللجنة في نهاية أبريل الماضي من انتشار الوباء في الواحات بشكل «غير مسبوق»، ينبئ بـ«كارثة» حال استمرار «استهتار» المواطنين بالإجراءات الاحترازية، المتمثلة في الالتزام بارتداء الكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.