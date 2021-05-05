وزير الدفاع الإيطالي يحذر من «تجذر» التدخلات الخارجية في ليبيا

وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني، (أرشيفية: آكي)

حذر وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني من «الوجود المتجذر» للجهات الفاعلة الخارجية في ليبيا، إلى جانب الأزمات العميقة في منطقة الساحل والقرن الأفريقي التي تهدد استقرار المنطقة.

وأشار، في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى 160 لتأسيس الجيش الإيطالي، إلى «تنوع التهديدات» في البحر الأبيض المتوسط الموسع ومناطق الساحل والقرن الأفريقي بحكم أهميتها وعدم استقرار المؤسسات المحلية، فضلا عن الوجود المتجذر للجهات الفاعلة الخارجية في ليبيا، وفقا لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية اليوم الأربعاء.

وأكد وزير الدفاع الإيطالي ضرورة وجود سياسة قوية مشتركة من جميع الجهات الفاعلة الأوروبية، وأن يعمل الاتحاد الأوروبي وإيطاليا كداعم للأمن العالمي.

وبالتزامن، أفادت وزارة الدفاع الإيطالية إجراء غويريني محادثة هاتفية مع نظيره البرتغالي جوا جوميز، تناولا خلالها الأزمات من القرن إلى الساحل الأفريقيين ووصولا إلى ليبيا.

وهيمن الملف الليبي على مناقشات اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى في لندن أمس الثلاثاء، وقال وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو أن بلاده طلبت مساهمة دول المجموعة في دعم استقرار ليبيا بشكل عام، لكن بشكل خاص لخلق فرص جديدة للاستثمار الاقتصادي الذي يساعد الشعب الليبي وكذلك الشركات الإيطالية.