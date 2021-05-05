وزير الدفاع الإيطالي يحذر من «تجذر» التدخلات الخارجية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 01:15 مساء
وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني، (أرشيفية: آكي)

حذر وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني من «الوجود المتجذر» للجهات الفاعلة الخارجية في ليبيا، إلى جانب الأزمات العميقة في منطقة الساحل والقرن الأفريقي التي تهدد استقرار المنطقة.

وأشار، في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى 160 لتأسيس الجيش الإيطالي، إلى «تنوع التهديدات» في البحر الأبيض المتوسط الموسع ومناطق الساحل والقرن الأفريقي بحكم أهميتها وعدم استقرار المؤسسات المحلية، فضلا عن الوجود المتجذر للجهات الفاعلة الخارجية في ليبيا، وفقا لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية اليوم الأربعاء.

وأكد وزير الدفاع الإيطالي ضرورة وجود سياسة قوية مشتركة من جميع الجهات الفاعلة الأوروبية، وأن يعمل الاتحاد الأوروبي وإيطاليا كداعم للأمن العالمي.

وبالتزامن، أفادت وزارة الدفاع الإيطالية إجراء غويريني محادثة هاتفية مع نظيره البرتغالي جوا جوميز، تناولا خلالها الأزمات من القرن إلى الساحل الأفريقيين ووصولا إلى ليبيا.

وهيمن الملف الليبي على مناقشات اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى في لندن أمس الثلاثاء، وقال وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو أن بلاده طلبت مساهمة دول المجموعة في دعم استقرار ليبيا بشكل عام، لكن بشكل خاص لخلق فرص جديدة للاستثمار الاقتصادي الذي يساعد الشعب الليبي وكذلك الشركات الإيطالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دباير (الحلقة 8)
فيديو
عالموقدة - أضلع الغنم (الحلقة 22)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالعزيز فرج بوهنية (الحلقة 22)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 16)
فيديو
مفاجأة: سباب واعتذار واتجاه إلى التحقيق بعد قمة سيتي وسان جيرمان
رياضة عالمية
التكتل الفيدرالي يؤكد تمسكه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها
ليبيا
كاركاتير خيري - تحديات أمام السلطة الجديدة في ليبيا
كاريكاتير
صور واقعية لكهربائية «مرسيدس» من الشارع
سيارات
«المركزي»: إحالة منحة الزوجة والأبناء إلى المصارف هذا الأسبوع
ليبيا
ننشر حيثيات حكم المحكمة العليا بإعادة قضية سجن أبوسليم لـ«الاستئناف»
ليبيا
جريمة مروعة.. ملثمان يقتلان شقيقهما وزوجته وطفليهما قبل الإفطار في كاباو
ليبيا
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ستيفن سيغال يقدم سيف ساموراي إلى الرئيس الفنزويلي مادورو