أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء المعتدلة على مناطق الساحل الغربي

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة معتدلة على مناطق الساحل الغربي اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة غدا على الدواخل، في حين تبقى الحرارة مرتفعة على المناطق الشرقية خاصة يوم الجمعة.

رأس أجدير - سرت -سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلي نشطة السرعة غدا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 32 و36 درجة مئوية على غالبية مناطق الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، قد تنشط على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 40 و45 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس -الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية.