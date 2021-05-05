أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء المعتدلة على مناطق الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 12:57 مساء
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة معتدلة على مناطق الساحل الغربي اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة غدا على الدواخل، في حين تبقى الحرارة مرتفعة على المناطق الشرقية خاصة يوم الجمعة.

رأس أجدير - سرت -سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلي نشطة السرعة غدا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 32 و36 درجة مئوية على غالبية مناطق الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، قد تنشط على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 40 و45 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس -الحمادة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 41 و45 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دباير (الحلقة 8)
فيديو
عالموقدة - أضلع الغنم (الحلقة 22)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالعزيز فرج بوهنية (الحلقة 22)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 16)
فيديو
مفاجأة: سباب واعتذار واتجاه إلى التحقيق بعد قمة سيتي وسان جيرمان
رياضة عالمية
التكتل الفيدرالي يؤكد تمسكه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها
ليبيا
كاركاتير خيري - تحديات أمام السلطة الجديدة في ليبيا
كاريكاتير
صور واقعية لكهربائية «مرسيدس» من الشارع
سيارات
«المركزي»: إحالة منحة الزوجة والأبناء إلى المصارف هذا الأسبوع
ليبيا
ننشر حيثيات حكم المحكمة العليا بإعادة قضية سجن أبوسليم لـ«الاستئناف»
ليبيا
جريمة مروعة.. ملثمان يقتلان شقيقهما وزوجته وطفليهما قبل الإفطار في كاباو
ليبيا
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ستيفن سيغال يقدم سيف ساموراي إلى الرئيس الفنزويلي مادورو