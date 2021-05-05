«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الأربعاء 5 مايو 2021)

غرفة تحكم بإحدى محطات الكهرباء، (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء طرح الأحمال على الجناح الشرقي للشبكة الكهربائية ثلاث ساعات، اليوم الأربعاء.

في حين لا يوجد طرح أحمال على الجناحين الغربي والجنوبي للشبكة الكهربائية على ما أظهرت نشرة طرح الأحمال اليومية المنشورة على صفحة شركة الكهرباء بموقع «فيسبوك».

وحدث إظلام تام على شبكة كهرباء المنطقة الشرقية عدة مرات خلال الفترة الماضية، وهو ما دانه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، معتبرا أنه انقطاع «غير مبرر»، مؤكدا أنه «حدث بفعل فاعل»، معلنا رفع ملف بالخصوص إلى النائب العام.