دي مايو: الشركات الإيطالية ستبدأ بناء مطار طرابلس خلال الأشهر المقبلة

وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو.،(أرشيفية: آكي)

قال وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو إن الشركات الإيطالية ستبدأ في الأشهر المقبلة بناء مطار طرابلس الدولي، وتمهيد الطريق السريع من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية، معقبا: «كما بدأنا مسارا لإعادة إعمار مطار بنغازي».

وأضاف دي مايو، خلال كلمته أمام مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، أن بلاده تطلب التعاون بشأن دعم استقرار ليبيا بشكل عام، لكن بشكل خاص لخلق فرص جديدة للاستثمار الاقتصادي، ما يساعد الشعب الليبي وكذلك الشركات الإيطالية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أمس الثلاثاء.

وأشار الوزير الإيطالي في ختام اجتماعات المجموعة إلى أن هناك موضوع الهجرة مع اقتراب فصل الصيف، وهو أمر أساسي، معقبا أن إيطاليا تلقت ضمانات بالتعاون حول تدفقات الهجرة المنطلقة من ليبيا، الذي سيسمح لروما بإدارة الظاهرة مع حلفائها الرئيسيين.