وزير التعليم يستقبل القائم بالأعمال السوداني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 مايو 2021, 06:15 مساء
وزير التعليم يستقبل القائم بالأعمال السوداني، 4 مايو 2021. (وزارة التربية والتعليم)

استقبل وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى محمد المقريف، اليوم الثلاثاء، الوزير السوداني المفوض لدى ليبيا والقائم بالأعمال عثمان محمد البشير، لبحث «الجهود المشتركة».

ورحب المقريف، خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بالهاني، بالوزير السوداني المفوض لدى ليبيا، مؤكدًا الامتداد بين البلدين وتطلعه إلى مزيد «العلاقات الطيبة»، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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بدوره، أعرب الوزير السوداني المفوض عن تطلعه لـ«تفعيل تعزيز سبل التعاون بين البلدين». واتفق الطرفان في ختام اللقاء على «مزيد التواصل مستقبلاً وتكرار تبادل الزيارات لما في شأنه خدمة قطاع التعليم وتطويره والاستفادة من الخبرات السودانية في هذا الجانب».

وزير التعليم يستقبل القائم بالأعمال السوداني، 4 مايو 2021. (وزارة التربية والتعليم)
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