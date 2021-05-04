مؤسسة النفط توزع 350 مليون دينار على شركتي الخليج وسرت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 مايو 2021, 06:05 مساء
من لقاء رئيس مجلس الإدارة المكلف المؤسسة الوطنية للنفط العماري محمد مع وكيل وزارة النفط، 4 مايو 2021. (مؤسسة النفط)

أعلن رئيس مجلس الإدارة المكلف المؤسسة الوطنية للنفط العماري محمد، اليوم الثلاثاء، توزيع مؤسسة النفط 350 مليون دينار على شركتي الخليج وسرت لما تعانيانه من «عسر مالي»؛ جراء شح الميزانية.

جاء ذلك خلال لقاء العماري مع وكيل وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رفعت العبار، حيث استعرضا معًا الميزانيات التي تم تسييلها من طرف الحكومة، حيث تسلمت مؤسسة النفط مليارًا و350 مليون دينار، حسب بيان منشور على صفحة المؤسسة بموقع «فيسبوك».

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وأكد وكيل وزارة النفط والغاز تواصله الدوري والمستمر مع دوائر اتخاذ القرار في الحكومة ومسؤولي مصرف ليبيا المركزي لـ«تكثيف الجهود، وبذل كل ما من شأنه أن يحافظ على قطاع النفط الوطني».

وشدد على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط وتلبية احتياجاتها هي إجراءات «فاعلة وناجعة»، داعيًا الشركات النفطية التابعة للمؤسسة إلى «تكثيف ومواصلة الجهود للمحافظة على معدلات إنتاج منتظمة».

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