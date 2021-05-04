انطلاق الدورة 13 للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة

اجتماع للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة في القاهرة، 4 مايو 2021، (الخارجية المصرية)

تستصيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء وغدا، فعاليات الدورة الثالثة عشرة للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة، حيث يرأس الوفد الليبي وكيل الشؤون الفنية بالخارجية الدكتور محمود التليسي، ومن الجانب المصري مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، السفير عمرو محمود عباس.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة بحث عدد من الموضوعات القنصلية والعمالية وأوضاع المواطنين في الدولتين، وموضوعات التعاون القضائي وتعزيز التعاون في مجالات النقل والجمارك والصيد، وتيسير حركة انسياب الأفراد والبضائع بين الجانبين وبحث سبل تعزيز التعاون في شتى المجالات، حسب بيان الخارجية المصرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد عباس خلال كلمته الافتتاحية عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين الشعبين، وأهمية ترسيخ أطر الشراكة والتعاون المشترك فيما بينهما؛ بالشكل الذي يتناسب مع الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية التي دائما ما جمعت بين البلدين.