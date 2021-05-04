7 توجيهات حكومية في اليوم العالمي لحرية الصحافة

شعار حكومة الوحدة الوطنية. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة سبعة توجيهات لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق الثاني من مايو من كل عام، بينها منع استهداف الصحفيين أو اعتقالهم أو استخدام العنف ضدهم، والالتزام بحمايتهم من المخاطر أثناء تأدية عملهم.



وشملت التوجيهات، التي نشرتها الحكومة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التأكيد على الحق في التعبير وانتقاد أداء الحكومة باعتباره «حقا أصيلا لكل الليبيين، وفقا للإعلان الدستوري والمواثيق الدولية وتنظمه القوانين المعمول بها ذات العلاقة».



إضافة إلى التشديد على منع «أى استهداف أو تضييق على الصحفيين بناء على آرائهم أو بسبب انتمائهم لمهنة الصحافة أو لممارستهم العمل الإعلامي»، علاوة على «منع اعتقال أي صحفى أو استخدام العنف معه أثناء تأدية مهامه الصحفية أو التضييق عليه» والتعامل وفق الإطار القانوني المنظم حال حدوث أي تجاوزات بالخصوص.

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وشددت الحكومة على أن «الالتزام بحماية الصحفيين من المخاطر أثناء تأدية عملهم يأتي ضمن أولوياتها»، كما وجهت بمنع «اعتقال الصحفيين أو حجزهم في أي مقر أمني»، معتبرة هذه الأفعال احتجازا قسريا يتعرض مرتكبوها للمساءلة والملاحقة القانونية طالما تجاوز القانون.



وتعهدت الحكومة بـ«ضمان حق الصحفيين في حماية مصادر معلوماتهم، وأن يكون الإفصاح عنها واجبا وفقا للقواعد المهنية المنظمة للتعامل مع مصادر الأخبار والمعلومات، وفقا للتشريعات النافذة بالدولة الليبية».



وتضمنت التوجيهات كذلك «العمل على إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام والصحافة في ليبيا بما يضمن توسيع دائرة المشاركة في الإدارة ورسم السياسات العامة، من خلال استحداث مجلس للأمناء بالمؤسسات الإعلامية لضمان تمثيل أوسع للنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني».