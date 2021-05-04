أحوال الطقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة على مناطق الساحل الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 مايو 2021, 11:55 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة على مناطق الساحل الشرقي، بينما تبقى مرتفعة على دواخل الشمال الشرقي ومناطق الوسط والجنوب.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة ستكون معتدلة على مناطق الشمال الغربي، قبل أن تسجل ارتفاعا الخميس المقبل.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 31 و35 درجة مئوية على غالبية مناطق الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 40 و43 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 41 و44 درجة مئوية.

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