وفد مصري يتفقد المطارات الليبية خلال أيام لاستئناف الرحلات إلى مطار القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 مايو 2021, 11:17 صباحا
طائرة تابعة للخطوط الليبية بمطار معيتيقة. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مدير عام شركة الخطوط الجوية الأفريقية خليل المجمعي إن وفدا من السلطات المصرية سيتفقد المطارات الليبية خلال الأيام المقبلة، ثم تستأنف الرحلات بين البلدين بواقع 35 رحلة أسبوعيا من مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا الدولية إلى مطار القاهرة الدولي.

وأبلغ المجمعي إدارة مطار معيتيقة بنتائج زيارته رفقة وفد من وزارة المواصلات إلى مصر أخيرا، حيث عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي مصلحة الطيران المدني المصري، حسب بيان إدارة المطار على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتناول اللقاء مع الجانب المصري الترتيبات الخاصة بعودة تسيير الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى مطار القاهرة، والتعاون في مجالات الأمن والسلامة والنقل والملاحة الجوية والتدريب وتأهيل الكوادر الليبية العاملة بقطاع الطيران.

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