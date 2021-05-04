مفوضية اللاجئين: إعادة أكثر من 700 مهاجر إلى ليبيا خلال الأيام الأخيرة

مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إعادة أكثر من 700 مهاجر غير شرعي إلى ليبيا في الأيام الأخيرة.

وقالت الناطقة باسم فرع المفوضية في إيطاليا، كارلوتا سامي إن من بين المهاجرين «أطفالا صغارا جدا»، فضلا عن أشخاص يحتاجون إلى المساعدة، حسب تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»، أمس الإثنين نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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وأوضحت سامي أن الأمر سينتهي بهؤلاء المهاجرين في مراكز الإيواء إلى «أجل غير مسمى»، كما «سيخاطرون بمزيد من الانتهاكات من قبل المتاجرين بالبشر»، مختتمة أن «ليبيا ليست ملاذا آمنا».

وأمس، كشف فرع المفوضية عن اعتراض نحو 95 شخصا في البحر من قبل حرس السواحل الليبي، الذي «أعادهم إلى طرابلس هذا المساء»، موضحة أنها قدمت لهم «الأغطية والماء والمساعدات الطبية».