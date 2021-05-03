وزير الإقتصاد يعتمد محاضر توحيد الجهات التابعة للوزارة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 مايو 2021, 11:16 مساء
وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال اجتماع بمقر الوزارة في مدينة بنغازي، 4 مايو 2021. (وال)

اعتمد وزير الإقتصاد والتجارة  محمد الحويج  صباح الإثنين بمقر الوزارة في مدينة بنغازي محاضر توحيد الجهات التابعة للوزارة ممثلة في الهيئة العامة لتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة وهيئة الإشراف على التأمين ومركز تنمية الصادرات.

وأفاد المكتب الإعلامي للوزارة بان «مراسم إعتماد المحاضر حضرها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة سهيل بوشيحة، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة إضافة إلى شركة الإسمنت الليبية المساهمة».

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واطلع الحضور على عرض مرئي لنشاطات الهيئة بالمنطقة الشرقية والخارطة الإستثمارية للهيئة. وأشاد الوزير بأداء الهيئة العامة لتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة في إعداد خارطة طريق تساهم في التنمية الإقتصادية، حسب بيان الوزارة.

وشدد الحويج على ضرورة البدء في تنفيذ الخارطة الإستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمر المحلي والأجنبي بالتنسيق مع البلديات في المناطق، وطالب بضرورة دعم المشروعات والتنمية المكانية منوهاً على ضرورة تفعيل المصانع والمشروعات الإستثمارية المتوقفة وطرحها للإستثمار.

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