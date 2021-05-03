المحكمة العليا تعيد قضية سجن أبوسليم لمحكمة الاستئناف

محكمة استئناف طرابلس أثناء النطق بالحكم في قضية ضحايا سجن أبوسليم، 15 ديسمبر 2019 (أرشيفية: الإنترنت)

قضت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة العليا بنقض الحكم الصادر في العام 2019م، بشأن قضية سجن أبوسليم، بمحكمة استئناف طرابلس، القاضي بسقوط الجريمة على جميع المتهمين بمضي المدة (التقادم).

ووفق نص القرار الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، فقد «قررت المحكمة إعادة القضية للنظر فيها بدائرة جنائية أخرى بمحكمة استئناف طرابلس».

وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن «المحكمة أخطأت في تطبيق القانون عندما طبقت أحكام التقادم المنصوص عليها في المادتين 107 و 108 من قانون العقوبات ، في حين أن هذه الواقعة تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم وفقا لأحكام اتفاقية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتي صادقت عليها الدولة الليبية بموجب القانون رقم 7 لسنة 1989م».

وقال حكم المحكمة العليا «كان على المحكمة المطعون في حكمها أن تكيف الواقعة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية لأنها جريمة قتل راح ضحيتها مئات من الأشخاص ممن ينتمون إلى فكر معين للتخلص منهم وقت السلم ، واذا كانت المحكمة لم تلتزم هذا النظر فان حكمها يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ، وانتهت النيابة إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة».

وأوضحت أن «الحكم المطعون فيه اعتبر أن الجريمة المنسوبة للمطعون ضدهم ليست من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ويسري عليها التقادم، وقضى بسقوط الجرائم بمضي المدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي حجبه عن نظر الموضوع»، مضيفة «لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه برمته لوحدة الواقعة وتحقيقا للعدالة دون حاجة لبحث مناعي النيابة الأخرى».

ونوه القرار إلى أن «مؤتمر الشعب العام - السلطة التشريعية في الدولة في عصر النظام السابق - قد أصدر القانون رقم 7 لسنة 1989 بالمصادقة على بعض الاتفاقيات ومن بينها اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة». وقرار «المؤتمر الوطني العام - السلطة التشريعية آنذاك- القرار رقم 59 لسنة 2013 بشأن مذبحة سجن أبو سليم ونص في مادته الرابعة على أنه (تعد مذبحة سجن أبو سليم من جرائم الإبادة الجماعية، وكل من يثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة أو المساهمة فيها يعاقب على هذا الأساس)» .

وفي 15 ديسمبر العام 2019، أصدرت محكمة استئناف طرابلس، حكمها برفض القضية رقم 2014/100، المعروفة إعلاميًّا بقضية «ضحايا سجن أبوسليم» التي جرت أحداثها العام 1996.

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وعقب صدور الحكم، قال نقيب المحامين أحمد نشاد، وقتذاك إن «المحكمة قضت بسقوط التهم عن جميع المتهمين في القضية؛ لمضي المدة». وأضاف نشاد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن القضية رفعها أهالي الضحايا منذ أكثر من عام، مشيرًا إلى رفض المحكمة القضية من حيث الشكل «لمضي المدة»، وبالتالي لم تنظرها من حيث الموضوع.

يشار إلى أن «مذبحة سجن أبوسليم» وقعت أحداثها في 29 يونيو العام 1996، وراح ضحيتها نحو 1269 سجينًا، بحجة تمردهم ومقاومة رجال الأمن.