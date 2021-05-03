ميناء بنغازي يستقبل أربع سفن تحمل 1317حاوية

حاويات بضائع يتم تفريغها من سفينة بميناء بنغازي الإثنين 3مايو 2021( الصفحة الرسمية للميناء على فيسبوك)

شهد ميناء بنغازي البحري حركة متزايدة للسفن التجارية قبل حلول عيد الفطر المبارك، ورست أربع سفن كبيرة أخيرًا وعليها 1317 حاوية، فيما رست سفينة تحمل نحو ثلاثة آلاف طن من الإسمنت والرخام. التفاصيل نشرها الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، على صفحة الميناء على موقع التواصل «فيسبوك»،اليوم الإثنين.



ورست السفينة «إيجي كراون»، وعلى متنها 474 حاوية بضائع متنوعة، كما دخلت السفينة «إس فري»، وعلى متنها 348 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

أما السفينة «ماكس ستابيلتي»، فرست على الميناء وعلى متنها 305 حاويات بضائع مختلفة، فيما تفرغ

السفينة «أوكي اورتولاند» 190 حاوية بضائع متنوعة.



واستقبل ميناء بنغازي أيضًا السفينة «إم إس بي 1» وعلى متنها 2001 طن من أكياس الإسمنت و1300طن من الرخام.



وينتظر الميناء دخول سفينة لنقل السيارات وعلى متنها 1177 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.