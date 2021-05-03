بالصور.. الصديق الصور يتسلم مهام منصبه نائبا عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 مايو 2021, 08:22 مساء
مراسم استلام النائب العام الصديق الصور مهام عمله من سلفه القائم بأعمال النائب العام سابقا إبراهيم مسعود، 3 مايو 2021. (فيسبوك)

أُقيمت اليوم الإثنين مراسم استلام النائب العام الصديق الصور مهام عمله من سلفه القائم بأعمال النائب العام سابقًا إبراهيم مسعود.

وحضر المناسبة وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدد من رؤساء وأعضاء النيابات ومديرو الإدارات بوزارة العدل، حسب بيان صادر عن وزارة العدل.

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وهنأت الوزيرة، الصديق الصور على حصوله ثقة المجلس الأعلى للقضاء ومجلس النواب بتسميته نائبا عاما، مشيدة بالجهود التي قام بها القائم بأعمال النائب العام السابق. وأكدت استعداد وزارة العدل للعمل مع مكتب النائب العام لأجل إرساء دعائم العدالة وحماية المجتمع من الجريمة، كما أهدت المستشار إبراهيم مسعود درعًا تذكارية بهذه المناسبة.

وفي أبريل الماضي، صوت مجلس النواب، بأغلبية النواب الحاضرين، على اعتماد الصديق الصور نائبًا عامًّا.

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