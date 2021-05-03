«آكي»: البحرية الإيطالية تتدخل لإنقاذ 7 قوارب صيد قبل اعتراضها من زورق ليبي

وكيلة وزارة الدفاع الإيطالية، ستيفانيا بوتشاريللي, (آكي).

أعلنت وكيلة وزارة الدفاع الإيطالية، ستيفانيا بوتشاريللي، أن فرقاطة تابعة للقوات البحرية تدخلت صباح اليوم لإنقاذ 7 قوارب صيد إيطالية، قبل اعتراضها من زورق مطاطي عالي السرعة من ساحل شرق ليبيا.

وأكدت بوتشاريللي أن «القوارب الإيطالية، التي كانت تمارس أنشطة الصيد في المياه الدولية، تم تأمينها وتتجه شمالًا في وسط البحر الأبيض المتوسط»، وفق وكالة «آكي».

وتابعت: «لم يعد بإمكاننا السماح لقوارب الصيد الإيطالية، التي تمارس أنشطتها بشكل شرعي في المياه الدولية، التعرض للتهديد أو حتى الاستيلاء عليها من قبل السلطات الليبية، كما حدث في 1 سبتمبر 2020»، في إشارة إلى حادثة البحارة الصقليين، الذين تم إطلاقهم بعد أن احتجزتهم قوات تابعة لقوات القيادة العامة في سجن بمدينة بنغازي لأكثر من ثلاثة أشهر.

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وأضافت بوتشاريللي: «بفضل زيارة رئيس الوزراء ماريو دراغي إلى طرابلس، التي عززت الحوار مع السلطات التنفيذية المنتخبة حديثًا في ليبيا، أعتقد أن شروط العمل على اتفاق محتمل مع ليبيا متوفرة اليوم لتحديد محيط المياه الدولية قبالة سواحل برقة».

وخلصت بالقول: «لذلك أجدد مناشدة وزارة خارجيتنا من أجل فتح طاولة فنية مع الوزارات الأخرى، لتحديد نص الاتفاقية التي سيتم اقتراحها على ليبيا».