بالصور.. المنفي والكوني في النصب التذكاري لعمر المختار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 08:25 مساء
المنفي والكوني في النصب التذكاري لشيخ الشهداء عمر المختار، 2 مايو 2021. (المكتب الإعلامي)

زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس موسى الكوني، والوفد المرافق لهما النصب التذكاري لشيخ الشهداء عمر المختار في مسقط رأسه بمنطقة جنزور ببلدية بئر الأشهب، حسب المكتب الإعلامي للمنفي.

ويوم السبت، حرص  المنفي على زيارة المدينة القديمة وحي المغار بمدينة درنة، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى المدينة، كما تفقد كورنيش درنة بالمدينة، في زيارة هي الأولى لمسؤول رفيع لدرنة منذ بداية ثورة 17 فبراير.

وفي اليوم نفسه، زار المنفي مدينة درنة والتقى عميد البلدية والحكماء والأعيان ورئيس جامعة عمر المختار فرع درنة، والقيادات المدنية والعسكرية بالمدينة.

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