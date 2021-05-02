وجهاء وأعيان الجميل يطالبون اللافي بالإسراع في الانتخابات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 06:07 مساء
وجهاء وأعيان بلدية الجميل خلال لقاء مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي اليوم الأحد. (فيسبوك)

طالب وجهاء وأعيان بلدية الجميل بالإسراع في إجراء انتخابات البلدية، بعد دراسة مقترح البلديتين الذي تقدموا به لوزارة الحكم المحلي، وهو ما جاء خلال استقبال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي لأعيان المدينة صباح الأحد بطرابلس.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، «رحب اللافي في الاجتماع الذي حضره وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي، ومستشار المجلس الرئاسي محمد سيالة، بأعيان ووجهاء مدينة الجميل»، مؤكدًا «دورهم في الحفاظ على النسيج الاجتماعي، والمساهمة مع مؤسسات الدولة في تحقيق السلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية».

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وقدم أعيان ووجهاء الجميل شكرهم وتقديرهم لعضو المجلس الرئاسي الذي زار المدينة في فبراير الماضي، والتقى مكوناتها الاجتماعية لمناقشة كل مايتعلق بأوضاع المواطنين وتوفير كل الخدمات لهم. هذا وأكد وزير الحكم المحلي إجراء انتخابات مدينة الجميل بعد العمل على تحديد الحدود الإدارية بين البلديتين المقترحتين من قبلهم.

وزار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مدينة درنة السبت، والتقى خلال الزيارة عميد البلدية والحكماء والأعيان ورئيس جامعة عمر المختار فرع درنة، والقيادات المدنية والعسكرية بالمدينة.

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