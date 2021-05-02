إصابة رئيسة بعثة «الصحة العالمية» في ليبيا بـ«كورونا» رغم تلقي اللقاح

رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف تتلقى اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» في طرابلس، 10 أبريل 2021. (مكتب المنظمة العالمية للصحة)

أُصيبت إليزابيث هوف رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا بفيروس «كورونا».

وأفاد مكتب المنظمة بأن إليزابيث أجرت اختبار «بي سي آر» الخاص بـ (كوفيد-19) وكانت النتيجة إيجابية، مشيرا إلى أنها كانت «قد تلقت أخيرا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19».

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وأضافت المنظمة، عبر موقعها، أن هوف حاليًا لا تعاني أية أعراض وتمضي فترة العزل الذاتي المنزلي لمدة أسبوعين، وفقما نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال).

وتلقت هوف اللقاح في 10 أبريل الماضي خلال مشاركتها في اطلاق إطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد ⁧‫«كوفيد-19» إلى جانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزير الصحة علي الزناتي، وفقا لمكتب المنظمة في ليبيا.

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الفئات المعرضة للخطر إلى أخذ لقاح كوفيد-19، وكذلك الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير الوقائية، من أجل الحد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة.

إليزابيث هوف مع الدبيبة والزناتي خلال مشاركتها في إطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد ⁧‫«كوفيد-19» في طرابلس، 10 أبريل 2021. (مكتب المنظمة العالمية للصحة)