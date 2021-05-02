«أجوكو» تنفي مسؤوليتها عن التسرب النفطي بكورنيش طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 02:39 مساء
شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو». (الإنترنت)

نفت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» مسؤوليتها عن التسرب النفطي بمياه البحر، أمس، والذي وصل إلى كورنيش طبرق.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إنه المجلس المحلي بطبرق صرح مع بعض صفحات التواصل الاجتماعي، عن تسرب نفطي بمياه البحر وصل إلى كورنيش طبرق، وأشارت هذه التصريحات وما ورد بصفحات التواصل الاجتماعي، إلى أن هذا التسرب ناتج عن شركة الخليج العربي للنفط أو إحدى الشركات النفطية العاملة بالمنطقة.

ووفق البيان، فإن رئيس لجنة الإدارة بالشركة فضل الله عيسى أحتيتة، وجه بدراسة الأمر من جميع جوانبه من خلال ميناء الحريقة النفطي بطبرق وإدارة الصحة والسلامة والبيئة، إذ اتضح من خلال الدراسة وتقييم الوضع وتحليل العينات، أن شركة الخليج العربي للنفط لا علاقة لها بهذا التسرب.

وأكدت الشركة حرصها على سلامة البيئة بالمنطقة واتخاذها جميع الإجراءات الاحترازية لمنع أي تسرب.

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