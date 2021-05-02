السايح يبحث مع كوبيتش خطة المفوضية العليا لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر

عماد السايح، مع يان كوبيتش, 2 مايو 2021. (المفوضية العليا للانتخابات)

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيتش، خطة المفوضية الرامية لتنفيذ الانتخابات بليبيا في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك لدى استقبال السايح صباح اليوم، المبعوث الأممي بديوان مجلس المفوضية.

ووفق بيان للمفوضية اليوم، شهد اللقاء استحضار الذكرى الثالثة للهجوم «الإرهابي» على المفوضية في 2 مايو 2018، الذي راح ضحيته «خيرة موظفي المفوضية»، كما تم بحث سبل الحيلولة دون تكرار هذه «الحادثة المؤلمة».

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وناقش اللقاء قرار مجلس الأمن رقم (2570) لسنة 2021، المتعلق بالانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل، ومناقشة خارطة الطريق التي ستقود إلى الأول من يوليو تاريخ البدء الفعلي لتنفيذ الانتخابات.

كما استعرض اللقاء خطة المفوضية الرامية لتنفيذ الانتخابات، وسبل تذليل العقبات والعراقيل التي قد تواجه عملية التنفيذ، بالإشارة إلى دور الحكومة والهيئات والمؤسسات التابعة لها في دعم العملية الانتخابية عموماً، والمفوضية على وجه الخصوص.