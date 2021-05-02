«الجمهورية» و«الوحدة» يبدآن توزيع السيولة النقدية.. وألف دينار سقف السحب

صراف يعد النقود بآلة لعد النقود في أحد بنوك مصراتة. «رويترز»

أعلنت إدارة مصرف الجمهورية، أنها ستوزع ابتداء من اليوم الأحد السيولة النقدية بكافة فروع المصرف في المنطقة الشرقية ومنطقة الجفرة، كما أعلن مصرف الوحدة أمس السبت، عن شروعه في توزيع السيولة النقدية بسقف 1000 دينار اعتبارا من اليوم الأحد.

وأوضحت إدارة المصرف، أن سقف السحب من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار، مؤكدة أن السيولة النقدية متوفرة وباستمرار بكافة الفروع المصرفية طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

ودعا المصرف عملاءه إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا على سلامتهم وسلامة الموظفين من فيروس كورونا.

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كما أكد مصرف الوحدة، في بيان سابق نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إعادة تشغيل 6 آلات للسحب في فروع كل من السواني والمغاربة وميدان الجزائر وجامع الصقع وبرج طرابلس وسوق الثلاثاء إلى جانب الفرع الرئيسي.

وشدد مصرف ليبيا المركزي الأسبوع الماضي، على أنه يعمل على توفير السيولة النقدية لكافة المصارف في إطار تنفيذ خطة لحل أزمة السيولة النقدية.