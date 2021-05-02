الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 10:42 صباحا
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي خاصة المناطق الساحلية.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة على باقي مناطق ليبيا مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار من حين إلى آخر.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة - جبل نفوسة
الطقس: تتكاثر السحب العالية من حين إلى آخر.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و27 درجة على المناطق الساحلية من رأس أجدير حتى مصراتة، وبين 31 و36 درجة على باقي المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة
الطقس: قليل السحب إلى غائم جزئيا
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و44 درجة مئوية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
الطقس: صافي إلى قليل السحب.
الرياح: شمالية شرقية على غدامس معتدلة وتكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على باقي المناطق، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
الطقس: السماء صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 39 و43 درجة مئوية.

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