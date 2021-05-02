الدبيبة يتابع حملة إزالة المباني العشوائية في طرابلس

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزيرا المالية خالد عبدالله، والحكم المحلي بدرالدين التومي، مع عميد بلدية أبوسليم عبدالرحمن الحامدي، وعميد بلدية حي الأندلس محمد الفطيسي، سير عمل حملة إزالة المباني العشوائية في بعض مناطق العاصمة طرابلس.
وتطرق الاجتماع إلى البدائل المقترحة لمعالجة آثار حملة الإزالة التي تنفذها شركة الخدمات العامة، للعشوائيات والزوائد وكل الإنشاءات القائمة بالتجاوز على الطريق والفضاء العام، وفق بيان صادر عن الحكومة، الأحد.
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وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالبناء، على أن تتم دراسة كيفية توفير بدائل تحفظ سُبل العيش الكريم للمواطنين، الذين تمت إزالة مساكنهم بسبب مخالفتها للقوانين.