الدبيبة يتابع حملة إزالة المباني العشوائية في طرابلس

الدبيبة يترأس اجتماعا لمتابعة حملة إزالة المباني العشوائية في طرابلس، 1 مايو 2021. (حكومة الوحدة)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزيرا المالية خالد عبدالله، والحكم المحلي بدرالدين التومي، مع عميد بلدية أبوسليم عبدالرحمن الحامدي، وعميد بلدية حي الأندلس محمد الفطيسي، سير عمل حملة إزالة المباني العشوائية في بعض مناطق العاصمة طرابلس.

وتطرق الاجتماع إلى البدائل المقترحة لمعالجة آثار حملة الإزالة التي تنفذها شركة الخدمات العامة، للعشوائيات والزوائد وكل الإنشاءات القائمة بالتجاوز على الطريق والفضاء العام، وفق بيان صادر عن الحكومة، الأحد.

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وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالبناء، على أن تتم دراسة كيفية توفير بدائل تحفظ سُبل العيش الكريم للمواطنين، الذين تمت إزالة مساكنهم بسبب مخالفتها للقوانين.