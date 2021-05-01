إنقاذ 172 مهاجرا أفريقياً شمال الزاوية

تمكن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، اليوم السبت، من إنقاذ 172 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي شمال الزاوية، على ما أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية.
وقال الناطق، عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن الزورق «فزان» تحرك إلى مكان الحادث بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال.
- إنقاذ 334 مهاجرا أفريقياً شمال غرب طرابلس
وفور إتمام عملية الإنقاذ، تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ونقلهم جميعًا إلى مركز إيواء عين زارة، حسب الناطق، الذي أشار إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيتابع رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
كان عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ تمكنوا، الجمعة، من إنقاذ 334 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن أربعة زوارق مطاطية شمال غرب طرابلس.