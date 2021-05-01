إنقاذ 172 مهاجرا أفريقياً شمال الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 مايو 2021, 10:40 مساء
إنقاذ 172 مهاجرا أفريقيًّا شمال الزاوية، 1 مايو 2021. (القوات البحرية)

تمكن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، اليوم السبت، من إنقاذ 172 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي شمال الزاوية، على ما أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية.

وقال الناطق، عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن الزورق «فزان» تحرك إلى مكان الحادث بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال.

- إنقاذ 334 مهاجرا أفريقياً شمال غرب طرابلس

وفور إتمام عملية الإنقاذ، تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ونقلهم جميعًا إلى مركز إيواء عين زارة، حسب الناطق، الذي أشار إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيتابع رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

كان عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ تمكنوا، الجمعة، من إنقاذ 334 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن أربعة زوارق مطاطية شمال غرب طرابلس.

إنقاذ 172 مهاجرا أفريقيا شمال الزاوية، 1 مايو 2021. (القوات البحرية)
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