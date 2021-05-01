إنقاذ 334 مهاجرا أفريقياً شمال غرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 مايو 2021, 08:42 مساء
إنقاذ 334 مهاجرًا أفريقيًّا شمال غرب طرابلس، 30 أبريل 2021. (القوات البحرية)

تمكن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، الجمعة، من إنقاذ 334 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن أربعة زوارق مطاطية شمال غرب طرابلس، على ما أعلن، السبت، الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية.

وقال الناطق، عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن الزورق «فزان» تحرك إلى مكان الحادث فور تلقي نداء استغاثة، مشيرًا إلى تجهيز الزورق بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال.

- إنقاذ 108 مهاجرين قبالة ساحل الزاوية

وأشار إلى إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، تمهيدا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا متابعة جهاز مكافحة الهجرة رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

والأربعاء، أنقذ جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ 108 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن زورق مطاطي قبالة ساحل الزاوية، متجه إلى الشواطئ الأوروبية.

إنقاذ 334 مهاجرًا أفريقيًّا شمال غرب طرابلس، 30 أبريل 2021. (القوات البحرية)
إنقاذ 334 مهاجرًا أفريقيًّا شمال غرب طرابلس، 30 أبريل 2021. (القوات البحرية)
إنقاذ 334 مهاجرًا أفريقيًّا شمال غرب طرابلس، 30 أبريل 2021. (القوات البحرية)
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