بوقادوم يبحث مع المنقوش سبل دعم الجزائر مسار المصالحة في ليبيا

المنقوش وبوقادوم، (الإنترنت)

بحث وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، هاتفيًّا مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، سبل دعم الجزائر للدفع بمسار السلم والمصالحة في ليبيا.

جاء ذلك تمهيدا لتولي الجزائر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، وفق ما نشر بوقادوم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

المنقوش تشدد على ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة «في إطار وجداول زمنية واضحة»

وكانت المنقوش، شددت في وقت سابق على ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا «في إطار واضح وجداول زمنية واضحة».

جاء ذلك خلال لقاء المنقوش مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش بمقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، التي وصلها قبل أيام وأجرى فيها لقاءات مع مسؤولين ليبيين رفيعي المستوى، وفق بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الأربعاء.