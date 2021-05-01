«الصحة» السودانية: ركاب رحلة قادمة من ليبيا هاجموا كوادر وحدة الحجر في مطار الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 مايو 2021, 01:31 صباحا
إحدى طائرات الخطوط الأفريقية، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزارة الصحة السودانية إن ركاب على متن رحلة الخطوط الجوية الأفريقية، التي وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي قادمة من مطار معيتيقة الدولي أمس الجمعة، هاجموا كوادرة وحدة الحجر الصحي بالمطار، واشتبكوا معهم بالأيدي.

وأوضحت الوزارة أنه أثناء مراجعة الكوادر شهادات فحص فيروس كورونا المستجد لركاب الرحلة، وعددهم 258 شخصا، وجدوا بينهم 40 راكبا غير مستوفيين للاشتراطات الصحية، 13 بينهم ليس لديهم فحص أو فحصهم غير مقبول، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضافت أنه لدى استلامهم لجوازات الركاب الأربعين لحصرهم، وإكمال إجراءات الحجر الصحي وإعادة الفحص لهم، «هاجموا كوادر الحجر، وسحب 14 منهم جوازاتهم عنوة، وحاول أفراد سلطات الجوازات إيقافهم، لكنهم تسربوا مع ركاب الرحلة التالية، وخرجوا من المطار».

وأشارت إلى أن « 26 راكبا كسروا زجاج الأبواب والنوافذ، واعتدوا بالضرب على الكوادر داخل المكتب، وخلال إجراء الاتصال بفندق الحجر الصحي، تسرب نصفهم، ليصل إلى الفندق 13 راكبا فقط، أعيد فحصهم، كما تم التحفظ على جوازات بقية الركاب».

وشرعت إدارة الحجر الصحي بمطار الخرطوم في اتخاذ الإجراءات الجنائية القانونية، وتقدموا ببلاغات ضد المتورطين في الواقعة.

ودعت الوزارة القادمين إلى الأراضي السودانية إلى الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية لمجابهة «كورونا»، ومنها إجراء فحص «PCR» قبل ٩٦ ساعة على الأقل من مغادرة جهة القدوم، مؤكدة أنها «لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تعزز سلامة العاملين أثناء قيامهم بعملهم».

كما حذرت من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية مع أي شركة طيران أو جهة لا تلتزم بالإجراءات والاشتراطات الصحية، وتشكل خطورة على الأوضاع الصحية بالبلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دباير (الحلقة 3)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 17)
فيديو
لمسة وفاء - مفتاح بن حامد (الحلقة 17)
فيديو
السفارة الأميركية: إعادة فتح الطريق الساحلي خطوة أساسية لـ«التنفيذ الكامل» ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
دراما النصف الأول.. إنتاج ضخم لأعمال دون المستوى
ثقافة وفن
في العدد 284: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف مرتزقة ليبيا.. والاقتصاد يتعافى
ليبيا
الكيلاني: إيداع المبالغ المالية لمنحة الزوجة والأبناء بحسابات المواطنين بداية ...
ليبيا
ضبط متورطين في خطف طفلين بحي الأندلس قبل 4 سنوات
ليبيا
كاركاتير حليم - حكومة الدبيبة و«سم الخياط»
كاريكاتير
تحرير فتاة والقبض على خاطفيها في مصراتة
ليبيا
الدبيبة يعلق على عدم عقد اجتماع مجلس الوزراء في بنغازي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الدبيبة: تسييل مليار و75 مليون دينار لصرف علاوة الزوجة والأبناء