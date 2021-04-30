السفارة الأميركية: إعادة فتح الطريق الساحلي خطوة أساسية لـ«التنفيذ الكامل» لاتفاقية وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أبريل 2021, 04:29 مساء
شعار السفارة الأميركية لدى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت السفارة الأميركية في ليبيا إن إعادة فتح الطريق الساحلي خطوة أساسية للتنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار.

وعبرت الولايات المتحدة الأميركية، من خلال بيان لسفارتها في ليبيا اليوم، عن دعمها مع بعثة الأمم المتحدة «بقوة» للجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ودعوتها لإعادة فتح الطريق الساحلي على الفور.

وتابعت أن الطريق بمثابة رابط حيوي للتجارة وطريق إمداد ضروري لمواد مثل اللقاحات والوقود التي يستفيد منها جميع الليبيين.

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وأمس الخميس، قالت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إنه إذا لم يفتح الطريق الساحلي قريبا ستسمي المعرقلين والأسباب المؤدية إلى ذلك؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك في بيان حول مباحثاتها خلال الجولة التاسعة التي انعقدت في سرت، خلال الفترة من 25 إلى 29 أبريل الجاري.

وأوضحت اللجنة أنها تواصلت مع السلطة التنفيذية لتذليل آخر الصعوبات التي تعيق فتح الطريق، وتم اقتراح حلول مناسبة لهذه الغاية.

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