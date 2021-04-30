«مكافحة الأمراض»: 436 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 وفيات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أبريل 2021, 02:38 مساء
واحدة من الكوادر الطبية القائمة على حملة التطعيم ضد كورونا في زوارة، 22 أبريل 2021، (بلدية زوارة)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 519 حالة شفاء، وست حالات وفاة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «393»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الخميس، 2687 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»؛ حيث تبين سلبية 2251 عينة، وإيجابية 436 عينة بنسبة 16.2% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 177 ألفا و508 حالات بينها 11 ألفا و288 نشطة، و163 ألفا و191 شفاء، فيما توفي 3029 شخصا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة في مارس 2020.

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