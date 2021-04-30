«الأرصاد»: البحر خفيف الموج على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية، اليوم الجمعة، جيدة على طول الساحل، وأن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن السماء صافية إلى قليلة السحب على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق، فيما تكون مغطاة جزئيا بالسحب على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.

- الريح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة .

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر 16-18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.