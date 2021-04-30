بالصور.. جولة تفقدية للدبيبة في المنطقة الصناعية تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أبريل 2021, 03:14 صباحا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد دبيبة في جولة تفقدية بالمنطقة الصناعية تاجوراء، 29 أبريل 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد دبيبة رفقة عدد من وزراء الحكومة، الخميس، جولة تفقدية بالمنطقة الصناعية تاجوراء، شملت كلًا من مركز بحوث الطاقة الشمسية، وشركة الإنماء للصناعات الهندسية، والمعرض الصناعي، بالإضافة إلى جامعة طرابلس القاطع (ج)، ومركز البحوث الصناعية تاجوراء.

وحسب المكتب الإعلامي للحكومة، فقد شدد الدبيبة على «أهمية انطلاق المشروع التجريبي للطاقة الشمسية بتاجوراء، وعلى ضرورة تطويره، لأجل أن يكون أحد المشاريع الاستثمارية الأساسية في المرحلة القادمة».

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وزار الوفد الحكومي شركة الإنماء للصناعات الهندسية لمتابعة الإنتاج الخاص بالأعمدة والأبراج،  وشدد رئيس الحكومة على« ضرورة التعاون مع الشركة العامة للكهرباء في هذا الشأن».

وأكد خلال زيارته المعرض الصناعي تاجوراء أن إعادة أحياء المعارض وتجديد نشاطاتها أمر غاية في الاهمية، وكلف وزير الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الجهات المختصة حول ذلك، وشدد على «ضرورة دعم مركز البحوث الصناعية تاجوراء للقيام بالأعمال المنوطة به». 

وأقيمت في ختام الجولة، مأدبة إفطار بحضور رئيس الحكومة وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى أعيان وحكماء وعدد من أعضاء بلدية تاجوراء وأعضاء مجلس نواب المنطقة.

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