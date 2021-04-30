في العدد 284: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف مرتزقة ليبيا.. والاقتصاد يتعافى

العدد رقم 284 من جريدة الوسط.

امتلأ عدد جريدة الوسط رقم 284 الصادرالخميس، بعدة موضوعات تهم القارئ الليبي والعربي بشكل عام، وجاءت القصة الرئيسية في الصفحة الأولى بعنوان «سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا»، وتقرأ فيها كيف أن الوضع المتفجر في الجارة الجنوبية تشاد دفع مسألة طرد المرتزقة وسحب القوات الأجنبية من ليبيا إلى الواجهة.

القصة الرئيسية ترصد تصاعد المخاوف الغربية والأميركية من تحول جنوب البلاد إلى فوضى إقليمية وموجات من الهجرة غير الشرعية، والتحذير من أن وجود المرتزقة قد يحول الجنوب الليبي إلى حزام من نار.

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وتتصدر متابعة جائحة «كورونا» الصفحة الرابعة، حيث ترصد «الوسط» استقرار معدلات الإصابة بالفيروس داخل المدن والمناطق الليبية هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما يتزايد إقبال المواطنين والمقيمين على التطعيم بلقاح «سبوتنيك»، الذي وصلت منه شحنة جديدة تضم 400 ألف جرعة، كما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

البنك الدولي يتوقع تعافي اقتصاد ليبيا

في صفحات الاقتصاد، تقرأ تفاصيل نبأ سار لليبيين، فقد توقع البنك الدولي تعافيا جزئيا للاقتصاد الليبي في العام 2021، مع تولي السلطة التنفيذية الموقتة الجديدة مقاليد إدارة البلاد، لينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 67% بالقيمة الحقيقية في 2021، مع بقاء إنتاج النفط والغاز المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. تقرير المرصد الاقتصادي حول ليبيا، الصادر عن البنك الدولي تحدث عن «تفاؤل حذر بشأن جهود التعافي ورأب الصدع».

أيضا تقرأ كيف استعاد ميناء الحريقة النفطي عافيته وعاود إنتاج وتصدير النفط الليبي بطاقته الكاملة، بعد أسبوع من إغلاقه، فيما أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط والغاز مصطفى صنع الله، عودة الروح.

جرائم إسرائيل تتجاوز العنصرية

وفي صفحات الشؤون الخارجية، يبرز العدد الجديد تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش»، الذي يقول إن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين تجاوزت الفصل العنصري، مطالبا بمحاسبة دولية لحكومة تل أبيب.

ومن إسرائيل إلى إيران، حيث نرصد الجدل الواسع الذي سببه تسريب لتسجيل صوتي يتحدث فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بشكل انتقادي لما سماه «عسكرة الدبلوماسية» في بلاده، كما يلمح فيه إلى انتقادات طالت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، الذي اغتالته أميركا بصاروخ قرب مطار بغداد منذ نحو عام.

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وفي الصفحة التالية، تقرأ تصريحات مثيرة لمدير المخابرات المركزية الأميركية الأسبق جون برينان، الذي كشف تفاصيل اغتيال مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مايو 2011.

تجربة الأديب يوسف القويري

وفي صفحة الثقافة نلقي الضوء على رصد تجربة الأديب يوسف القويري الفكرية، لمناسبة ذكرى رحيله الثالثة، وذلك في ندوة نظمتها الجمعية الليبية للآداب والفنون، كما تقرأ أيضا عن مأساة الآثار الليبية، التي يكشف الباحث رمضان الشيباني كواليسها. وتلقي الصفحة الثقافية الضوء على تجربة المصور الشاب محمد شلش، وكيف تتحول الصورة الفوتوغرافية إلى وثيقة.

وعلى صفحة الفن تجد حوارا مع النجم المصري أحمد عز، يكشف فيه كواليس مسلسله «هجمة مرتدة» المعروض حاليا، وكذلك فيلمه الجديد «العارف» الذي سيعرض في دور السينما خلال عيد الأضحى، أما السينما العالمية فسيقرأ متابعوها موضوعا شيقا عن جوائز الأوسكار التي أعلنت هذا الأسبوع.

ومن الفن إلى الرياضة المحلية، حيث يقدم العدد الجديد تحليلا موسعا للجولة الثامنة من الدوري الليبي الممتاز، الذي تصدر النصر مجموعته الأولى، فيما تقاسم الكبيران الأهلي طرابلس والاتحاد صدارة مجموعته الثانية.

ومن الرياضة المحلية إلى المنافسات الدولية، حيث نقرأ تغطية موسعة لقرعة كأس العرب 2021 المقامة في قطر، التي تحتم على المنتخب الليبي «فرسان المتوسط» تجاوز نظيره السوداني «صقور الجديان»، ليحجز له مقعدا في المجموعة النارية التي تضم منتخبي مصر والجزائر والفائز من لبنان وجيبوتي.