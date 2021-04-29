«تكتل فزان» النيابي يطالب «النواب» بعدم اعتماد الميزانية قبل تسمية 3 مناصب سيادية

من جلسة مجلس النواب في سرت، 8 مارس 2021. (بوابة الوسط)

طالب أعضاء تكتل فزان النيابي الخميس هيئة الرئاسية بمجلس النواب «بعدم عرض الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لاعتمادها من قبل المجلس إلا بعد تسمية المناصب السيادية وبالأخص مناصب محافظ مصرف ليبيا المركزي والرقابة الادارية وديوان المحاسبة».

وقال بيان التكتل، الصادر في سرت ونشره الموقع الإلكتروني لمحلس النواب، «من غير المنطقي اعتماد الميزانية بدون أدوات رقابية مما يعرض موارد الدولة للفساد وإهدار المال العام وكذلك المفوضية العليا للانتخابات وصولا الي الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021».

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وأكد البيان « ضرورة تسمية كل الوكلاء لكافة الوزارات دون تدخل من أعضاء لجنة الحوار عن فزان واستخدامها كرشوة سياسية كما حدث في بعض المناصب الوزارية، ليكون مبدأ المشاركة والتمثيل العادل للبعد الجغرافي وتمثيل المرأة 30 % والشباب والمكونات الثقافية المنصوص عليها في اتفاق تونس والاتفاق السياسي الليبي».

تخصيص صندوق تنمية الجنوب

ونبه البيان أن «فزان عانت طيلة العشر سنوات الماضية من الانقسام السياسي وتحملت ضنك العيش والحروب عليه»، داعيا «المجلس الرئاسي للقيام بمهامه بخصوص الوضع المتدهور في الحدود الجنوبية والاحداث الحاصلة في دولة تشاد والتعامل مع المرتزقة التشادية الذين يتخذون من الجنوب الليبي نقطة انطلاق لهجماتهم علي المدن الليبية والتشادية والمتاخمة للحدود الليبية».

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وعبر تكتل فزان عن «التمسك بحقنا في تخصيص صندوق تنمية الجنوب وتسيل المبالغ المخصصة من الحكومات السابقة ونحمل المسئولية الأخلاقية والقانونية الكاملة لرئيس الحكومة»، داعيا «نائب المجلس الرئاسي ونائب رئيس الحكومة عن فزان من مباشرة عملها من مدينة سبها وتوفير كافة الخدمات للمواطن».

وفي يوليو من العام الماضي، أعلن 14 عضوًا بمجلس النواب عن فزان، تشكيل «تكتل فزان النيابي» انسجامًا مع المبادرات السياسية التي ركزت على محور العمل البرلماني المدني على قاعدة تأسيس الكتل البرلمانية.